Рейсы не будут выполняться до дальнейшего уведомления в рамках широкомасштабных забастовок, объявленных профсоюзом рабочих.

В Израиле на фоне массовых забастовок в знак протеста против судебной реформы отменены все рейсы из аэропорта Бен-Гурион, являющегося главным аэропортом страны.

Как сообщает Jpost.com, рейсы не будут выполняться до дальнейшего уведомления в рамках широкомасштабных забастовок, объявленных профсоюзом рабочих.

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Объявление о приостановке полетов было сделано председателем комитета администрации аэропортов Израиля Пинхасом Иданом.

Забастовки проводятся в знак протеста против судебной реформы и увольнения министра обороны Йоава Галланта после того, как он призвал правительство заморозить законодательство о судебной реформе.

Что касается прибывающих рейсов, то к посадке будут допущены только те рейсы, которые уже находятся в небе.

Забастовки также проходят в университетах, больницах и других секторах.

Аэропорт имени Бен-Гуриона

Аэропорт имени Бен-Гуриона - международный аэропорт, расположенный в Тель-Авиве, главный израильский аэропорт. Основан в 1936 году. Находится в 14 км к юго-востоку от Тель-Авива, около города Лод. Назван в честь Давида Бен-Гуриона, первого премьер-министра страны.

Аэропорт является хабом для национального авиаперевозчика Израиля "Эль Аль" и для ряда других крупных авиакомпаний страны, таких как: Arkia Israel Airlines, Israir и другие.

Аэропорт признан самым защищённым от терроризма аэропортом в мире. Кроме того, этот аэропорт три раза подряд был признан лучшим на Ближнем Востоке по параметру "удовлетворённость пассажиров".

Забастовка и отнененные рейсы

27 марта в Германии началась масштабная забастовка работников транспорта, которую называют самой большой за последние 30 лет.

Забастовка проходит по инициативе профсоюза железнодорожного транспорта EVG и профсоюза Verdi. Она продлится сутки и коснется работы транспорта по всей стране.

Ожидается, что в забастовке примут участие около 350 тысяч работников транспорта. Verdi призывает увеличить зарплату работникам на 10,5%, причем не менее чем на 500 евро в месяц. Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам немецких железных дорог на 12%, но не менее чем на 650 евро в месяц.

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