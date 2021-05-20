Wizz Air переходит на самолеты Airbus А321.

Лоукостер Wizz Air объявил о запуске первого рейса в аэропорт "Борисполь" после 10-летнего перерыва.

Об этом сообщает Avianews.com.

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Этим летом в "Борисполь" полетит новая дочка лоукостера — Wizz Air Abu Dhabi из столицы ОАЭ Абу-Даби.

«Объявляя новый рейс из международного аэропорта Абу-Даби в международный аэропорт "Борисполь", Wizz Air Abu Dhabi строит мосты между ОАЭ и Украиной и доступные варианты как для деловых поездок, так и для отдыха. Мы стремимся развивать свою маршрутную сеть в украинских аэропортах и расширять свою деятельность в Украине», - отметили в пресс-службе лоукостера.

Глава совета директоров компании "Мастер-Авиа", которая управляет аэропортом «Киев», Денис Костржевский в свою очередь заявил: "Wizz Air переходит на самолеты Airbus А321, которые летают из нашего аэропорта с ограничениями. А из "Борисполя" они могут летать без ограничений. И именно дальние рейсы, в ОАЭ — это граничная дальность для тех самолетов — они должны выполнять полностью загруженными пассажирами, грузом и еще полностью заправленными. Из аэропорта "Киев" А321 с полной загрузкой просто не вылетает. Потому авиакомпания приняла решение летать в Абу-Даби из соседнего аэропорта", — объяснил Кострежевский.

Wizz Air Abu Dhabi

Wizz Air Abu Dhabi является совместным предприятием ADQ, одной из крупнейших холдинговых компаний в регионе, и венгерской лоукост-авиакомпании Wizz Air Holdings Plc. С начала деятельности в январе 2021 года Wizz Air Abu Dhabi в настоящее время осуществляет рейсы по 22 направлениям и продолжает расширять свою маршрутную сеть.

Wizz Air

Wizz Air - крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. Флот компания состоит из 137 самолетов.

Wizz Air и столичный аэропорт

Авиакомпания перешла в другой аэропорт украинской столицы — «Киев» (Жуляны) — весной 2011 года и с тех пор регулярно летала только туда.

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Автор: Елена Коваленко