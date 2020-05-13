Как и когда возобновят работу транспорта в Украине: детальная информация по всем этапам

Первые послабления могут состояться уже 22 мая.

Украинское правительство разработало план восстановления работы пассажирского транспорта в Украине, который предусматривает соблюдение всех противоэпидемических мероприятий. Как заявили накануне в Министерстве инфраструктуры, осуществлять это предполагается в три этапа, и первые послабления могут состояться уже 22 мая.

Первый этап

Наземный транспорт в городах

Сейчас общественным транспортом могут пользоваться только отдельные категории граждан, имеющие специальные пропуска от работодателей. Уже 22 мая правительство планирует ослабить ограничения в отношении коммунального транспорта (не маршруток). Какие именно ограничения отменят, пока не уточняется, но, очевидно, речь идет об увеличении пассажиропотока в общественном транспорте.

Пригородные перевозки

С 22 мая в Мининфраструктуры также планируют возобновить движение автобусов между населенными пунктами, которые расположены рядом. То есть речь идет о сообщении в пределах одного района.

Железнодорожное сообщение в пределах областей

29 мая разрешат движение железнодорожного транспорта в административных границах областей.

Авиасообщение в Украине

29 мая планируется возобновить работу пассажирской авиации и, таким образом, восстановить внутреннее авиасообщение.

Второй этап

Межобластные, международные автоперевозки и маршрутки

Второй этап начнется 9 июня с запуска автобусов в пределах областей и авторейсов за границу (в случае открытия границ другими странами). Также в этот день предполагается возобновить работу маршрутных такси в нормальном режиме.

Межобластное железнодорожное сообщение

12 июня должны разрешить движение пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику.

Третий этап

Международное железнодорожное сообщение и сезонные поезда

Третий этап планируется после завершения карантина, и предусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов.

Авиарейсы за границу

Также после завершения карантина предусматривается запуск международного авиасообщения в страны, которые открыли аэропорты для встречи и отправления международных рейсов.

Метрополитен

Метро в Киеве, Харькове и Днепре в штатном режиме заработает не раньше июня. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это может произойти после того, как Украина пройдет пик заболеваемости COVID-19.

«Сегодня в эти дни мы находимся в пике заболеваемости. Переломный этап – это когда мы понимаем, что мы прошли пик заболеваемости, и начинаем двигаться к низу. Городской общественный транспорт работает. Здесь вопрос нашего сотрудничества с городскими головами в увеличении количества этого транспорта», – рассказал глава правительства накануне, 12 мая.

План восстановления работы транспорта пока не утвердил Кабинет министров. Соответственно, в него могут добавить какие-то коррективы. В общем, резюмируя заявления всех чиновников, можно сказать, что реализация подобного плана, как и вообще выход из карантина, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Поэтому все внимание – на коронавирусную статистику.