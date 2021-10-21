В Киеве построят трамвайную линию от Центрального железнодорожного вокзала до Дворца спорта.

Ее профинансируют за счет займа Всемирного банка, сообщает Министерство инфраструктуры.

"Правительство одобрило привлечение займа Всемирного банка в размере 39 млн долларов на строительство новой трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь в Киеве", - информирует министерство.

По словам главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, это решение разморозит один из ключевых проектов развития пассажирского электротранспорта в столице.

"К реализации этого решения Киев двигался годами. Для меня этот проект особенно важен, ведь я был одним из тех, кто его запускал на уровне КГГА еще в 2015 году, когда руководил проектом Всемирного банка. Однако реальный результат мы получили только сейчас. При эффективной и системной работе местной власти, работы по строительству новой линии могут начаться уже в следующем году", - отметил Кубраков.

Он также призвал украинские города активно работать над воплощением эко-ориентированных проектов, которым Министерство инфраструктуры готово оказывать поддержку, в том числе - с привлечением инвестиций.

По расчетам министерства, новая трамвайная линия улучшит сообщение между районами Правого берега, уменьшит нагрузку на Святошинско-Броварскую ветку метро и особенно на станцию ​​"Вокзальная", поможет бороться с пробками и снизит уровень загрязнения воздуха. Бонусом станет и реконструкция улиц, по которым пройдет новый трамвайный маршрут.

Сейчас для старта проекта ждут технико-экономическое обоснование от КГГА.

Раньше сообщалось, что в Киеве также планируют достроить Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост. Этот объект включили в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка". 4 октября АО "Укрзализныця" подписала контракт с подрядчиком.

Автор: Григорий Бондарь