Отправление из Покровска - в 13:00.

"Укрзализныця" назначил на сегодня дополнительный поезд №236/235 Покровск - Черновцы.

Об этом "Укрзализныця" сообщает в Telegram.

"Укрзализныця" назначает на 6 апреля дополнительный поезд №236/235 Покровск - Черновцы. Отправление из Покровска - в 13:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обратно, из Черновцов, поезд выедет 7 апреля в 20:00 и будет следовать в Кривой Рог.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

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