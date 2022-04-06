Из Черновцов, поезд выедет 7 апреля в 20:00 и будет следовать в Кривой Рог / фото УНИАН
"Укрзализныця" назначил на сегодня дополнительный поезд №236/235 Покровск - Черновцы.
Об этом "Укрзализныця" сообщает в Telegram.
"Укрзализныця" назначает на 6 апреля дополнительный поезд №236/235 Покровск - Черновцы. Отправление из Покровска - в 13:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обратно, из Черновцов, поезд выедет 7 апреля в 20:00 и будет следовать в Кривой Рог.
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