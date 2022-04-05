Поезд будет отправляться ежедневно с 5 апреля из Покровска (вместо Днепра) в 16:30.

Национальный перевозчик "Укрзализныця" продлевает маршрут поезда №234/233 "Днепр – Чоп" до Покровска (Донецкая область).

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

"Укрзализныця" продлевает маршрут поезда №234/233 "Днепр – Чоп" до Покровска. Поезд отправляется ежедневно с 5 апреля с Покровска (вместо Днепра) в 16:30. Обратно, из Чопа, поезд будет отправляться с 6 апреля в 23:30 и будет курсировать до Днепра", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 5 апреля назначается дополнительный поезд №232/231 сообщением "Львов – Днепр". Отправление из Львова – по нечетным числам в 17:40, из Днепра – по четным в 17:30.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" продлевает движение поезда 92/91 "Одесса – Лозовая" через Славянск до станции Краматорск.

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