В РФ не прекратит летать государственный перевозчик Дубая.

Крупнейшая авиакомпания на Ближнем Востоке Emirates продолжит полеты в Россию.

Об этом сообщает Reuters.

"Государственный перевозчик Дубая Emirates продолжит летать в Россию, пока владельцы не скажут ему этого не делать. Объединенные Арабские Эмираты отказались принимать чью-либо сторону между западными союзниками и Россией и не ответили на глобальные санкции, введенные против Москвы из-за ее вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Президент авиакомпании Emirates Тим Кларк отметил, что пока государство, их владелец, требует от них летать в Россию, они будут продолжать летать.

"Мы перевозим гуманитарные грузы в наших трюмах. У нас есть неправительственные организации, которые путешествуют в Россию и из нее. У нас есть дипломатическое сообщество, которое въезжает и выезжает из России... поэтому все, что мы делаем, это помогаем, способствуем, не занимая пока политической позиции по этому поводу", - отметил Кларк.

Напомним, российские войска рано утром 24 февраля ворвались на территорию Украины. Противник сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Харьков, Мариуполь, Херсон и Николаев.

Ряд стран Запада, в том числе государства-члены Евросоюза и США, ввели против РФ новые санкции. В связи с ограничительными мерами в разных странах по состоянию на 22 марта были арестованы 78 самолетов российских авиакомпаний.

Справка УНИАН. Emirates Airline - авиакомпания, базирующаяся в Дубае. Создана в 1985 году высшим руководством эмирата для развития туризма и инфраструктуры страны. Это крупнейшая авиакомпания на Ближнем Востоке, которая осуществляет 2,5 тыс. полетов за неделю в 122 города в 74 странах на шести континентах.

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