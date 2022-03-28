Решение принято из-за военной агрессии РФ против Украины.

Национальная авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines объявила о приостановке полетов между Шри-Ланкой и Москвой, таким образом, еще больше сократив возможности россиян выезжать за границу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С сегодняшнего дня SriLankan Airlines объявляет о приостановке полетов между Шри-Ланкой и Москвой (Россия) из-за эксплуатационных ограничений, которые не контролируются авиакомпанией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения в виде международных финансовых лимитов и лимитов страхования самолетов, которые были наложены на Россию из-за продолжающейся российско-украинской войны, напрямую повлияли на рейсы SriLankan Airlines в Россию.

"Соответственно, SriLankan Airlines прекращает рейсы в Москву до дальнейшего уведомления. Шри-Ланка продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить операции, как только условия улучшатся", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ряд азиатских национальных авиаперевозчиков таких, как южнокорейская Korean Air и вьетнамская авиакомпания Vietnam Airlines, сообщили о прекращении полетов в РФ из-за ее военной агрессии в Украине.

Отметим, пока что осталось совсем немного зарубежных авиакомпаний, которые до сих пор летают в Россию, хотя и довольно редко. В основном они летают в ближнее зарубежье (Belavia, Air Moldova, Aircompany Armenia, SCAT, Turkmenistan Airlines, Qanot Sharq, Uzbekistan Airways, Avia Traffic, Somon Air), в Турцию (Turkish Airlines, Pegasus Airlines), страны Среднего Востока (FlyDubai, Emirates, Etihad Airways, Wizz Air Abu Dhabi, Qatar Airways, El Al, Gulf Air, Mahan Air), Азии (Air India, Air China, Ariana Afghan Airlines) и Африки (EgyptAir).

Также единичные рейсы в Белград выполняет сербская Air Serbia, которая соврала о полной остановке рейсов до России. Это единственное авиасообщение с Европой, сейчас доступное россиянам.

Российские авиакомпании летают, главным образом, на внутреннем авиарынке и чартерами по некоторым курортным направлениям.