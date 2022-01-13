Пока услуга стартовала в тестовом формате и не для всех пассажиров.

С сегодняшнего дня во Львове начал работать е-билет. "ЛеоКарти" заработал в тестовом режиме в общественном транспорте города.

Об этом сообщает ТСН.

Пока е-билетом могут воспользоваться только льготники, в частности, пенсионеры, ученики, студенты.

"Львовавтодор" выдал уже более 10 тысяч специальных карт. Ежедневно планируют выдавать еще по 5 тысяч.

Читайте также"Укрзализныця" запускает двухэтажный электропоезд Skoda из Киева во ЛьвовС картой льготники смогут бесплатно ездить общественным транспортом до конца февраля.

"ЛеоКарт" будет работать во всех видах общественного транспорта Львова: трамваях, троллейбусах, автобусах, а также даст возможность пересадки между этими видами транспорта в течение 40 минут после зафиксированной оплаты.

Проект планировали реализовать еще в 2017 году. Ранее сообщалось, что введение электронного билета во Львове стоит более 11 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, в ноябре власти Львова решили ввести в городе единый электронный билет. Стоимость проезда в общественном транспорте из-за этого вырастет.

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