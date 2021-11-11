Одна поездка может обойтись в 15 гривен.

Власти Львова решили ввести в городе единый электронный билет. Стоимость проезда в общественном транспорте из-за этого возрастет.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Проект документа уже вынесли на общественное обсуждение. В случае перехода всего общественного транспорта на автоматизированную систему оплаты тарифы на проезд подскочат.

Читайте такжеСколько "евроблях" по льготам получили украинские номера: в таможенной службе отчиталисьЦены на проезд в общественном транспорте предлагают установить на уровне:

разовый электронный билет с пересадкой в течение 40 минут - 10 гривень;

разовый бумажный билет, купленный у водителя, без пересадок - 15 гривень.

В случае, если пассажир попался на проезде "зайцем", то ему придется заплатить штраф в 200 гривень.

Кроме того, заплатить придется и за перевозку багажа. Одно место для чемодана или коробки размером 60х40х20 обойдется в 10 гривень

При этом планируют ввести абонементы на проезд:

на 30 дней - 420 гривень;

на 90 дней - 1200 гривень;

на 180 дней - 2200 грвинь;

на 365 дней - 3650 гривень;

студенческий абонемент на 30 дней по карте "ЛеоКарт" - 210 гривень;

студенческий абонемент на 180 дней - 1100 гривень.

туристический абонемент на день - 35 гривень;

туристический абонемент на два дня - 60 гривень;

туристический абонемент на три дня - 80 гривень;

туристический абонемент на семь дней - 200 гривень.

Читайте такжеОтказаться от автомобилей с ДВС решили более 30 стран: названы срокиВ тот же время школьникам предлагают ввести бесплатный проезд по льготной карте на 60 поездок в месяц, но только во время учебного года. На летних каникулах за каждую поездку придется заплатить 10 гривень. Льготную карту на 60 бесплатных поездок в месяц могут получить и пенсионеры.

Подорожание проезда в Киеве

21 октября стало известно, что власти Киева готовятся повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. Однако стоимость проезда еще не сформировали.

КГГА ждет предложений от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда.

При этом столица сохраняет все имеющиеся льготы на проезд для киевлян.

13 октября коммунальные предприятия "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" обратились к властям столицы с просьбой поддержать предприятия во время пандемии и выделить средства из бюджета, или пересмотреть тарифы на проезд.

Автор: Анастасия Горбачева