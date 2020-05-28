Первые 50 видеокамер автофиксации нарушений ПДД заработают 1 июня - МВД

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

1 июня в Украине в 00:01 заработают первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в соцсети Facebook.

"Камеры установлены в Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине. На автомагистралях установка камер будет происходить за счет государства, в городах и ОТГ - за счет местных бюджетов. Места установки камер будут согласовываться с Департаментом патрульной полиции", - написал он.

Геращенко напомнил, что сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости.

"Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД - проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения, нарушение правил остановки, стоянки, а также установленный для транспортных средств запрет двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств, тротуарам или пешеходным дорожкам, выезд на полосу встречного движения", - заявил заместитель министра внутренних дел.

Он отметил, что задача автоматической фиксации нарушений ПДД - это существенное уменьшение гибели и травмирования украинцев на дорогах, поскольку в период Независимости, с 1991 года, на автодорогах Украины погибли 175 тысяч 216 человек. И примерно 40% смертельных ДТП - результат именно превышения скорости.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Министерстве внутренних дел рассказали об особенностях привлечения к ответственности по факту автофиксации превышения скорости движения транспортных средств.

"Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (+2 км/ч - дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора "Каскад", вообще ГСТУ разрешена погрешность для такой категории приборов до ± 3 км/ч)", - говорится в сообщении.

При этом в МВД напоминают о размере штрафа: 255 гривень - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 510 гривень - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч. Также отмечается, что штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

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