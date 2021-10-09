С 07:00 до 13:00 в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие "Легкоатлетический пробег Украинский военный забег/Military Run UA".

В центре Киева в воскресенье из-за проведения забега ограничат движение и изменят работу наземного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, 10 октября с 07:00 до 13:00 в центре столицы состоится массовое спортивное мероприятие "Легкоатлетический пробег Украинский военный забег/Military Run UA".

В связи с этим будет ограничено движение транспорта по маршруту проведения мероприятия.

Маршрут забега: улица Михаила Грушевского, 5-А, улица Грушевского, улица Ивана Мазепы, улица Лаврская, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войны. Разворот на территории музея. Движение в обратном направлении по нечетной стороне улицы Лаврской, площадь Славы, аллея Героев Крут, Парковая дорога, Петровская аллея, стадион имени Валерия Лобановского. Разворот у памятника Лобановскому. Движение в обратном направлении по Петровской аллее, Парковой дороге, поворот по адресу: Парковая дорога, дом 35, подъем в Мариинский парк через улицу Грушевского, дом 9-А/9-б, улица Грушевского до дома 5-а (смотровая площадка в Мариинском парке перед Мариинским дворцом).

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На время проведения спортивного мероприятия также изменит маршруты наземный пассажирский транспорт, который курсирует по этим улицам. Так, будут изменены маршруты троллейбусов № 38 и автобусов № 24, 55, 62.

Так, с начала движения до окончания мероприятий (ориентировочно до 13:00) движение маршрутов будет организовано:

- троллейбус № 38 от ст. м. "Выдубичи" до б-р Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);

- автобус № 24 от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

– автобус № 55 от Дарницкой площади до вул. Старонаводницкой по действующей трассе, далее – ул. Генерала Алмазова – б-р Леси Украины – ул. Бассейная – ул. Эспланадная – ст. м. "Дворец Спорта" – ул. Рогнединскую – ул. Шота Руставели – ул. Бассейная – б-р Леси Украинки – ул. Новогоспитальная – ул. Евгения Коновальца – ул. Михаила Заднипровского – ул. Генерала Алмазова – ул. Старонаводницкая, далее по действующему маршруту;

- автобус № 62 от Ботанического сада до б-р Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной).

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Автор: Светлана Закелова