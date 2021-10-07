Город готов к ухудшению эпидемиологической ситуации и продолжает принимать заявки от предприятий и ФОПов на получение спецпропусков.

Первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба сообщил, что сейчас вопросы локдауна в Киеве не рассматривается. Город готов к ухудшению эпидемиологической ситуации и продолжает принимать заявки от предприятий и ФОПов на получение спецпропусков, но вводить ограничения на транспорте город будет только в крайнем случае.

Об этом сообщает управления информобеспечения доступа к публичной информации КГГА.

Сейчас в Киеве установлен "желтый" уровень эпидопасности, однако ситуация с заболеваемостью COVID-19 ухудшается. Ежедневно в столице фиксируется до тысячи новых случаев инфицирования.

С 10 августа, когда стартовала подача заявок, в системе зарегистрировалось более 9 тысяч организаций.

Читайте такжеХарьковская, Запорожская и Херсонская области уже соответствуют критериям "красного" уровня эпидопасности"Важно - это превентивные меры. Заявку на получение спецпропусков может подать любое предприятие. Для положительного решения нужно обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. В первую очередь право на проезд получат работники критической инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города", – подчеркнул Алексей Кулеба.

С начала вакцинальной кампании уже выполнено более 1 млн 800 тысяч прививок, "зеленый" сертификат о полном курсе вакцинации получили более 920 тысяч киевлян.

Алексей Кулеба напомнил, что в Киеве работает 19 вакцинальных центров, 117 пунктов прививки, 57 мобильных бригад и Центр массовой вакцинации в МВЦ.

Как ранее сообщал УНИАН, в департаменте муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации пояснили, что наличие COVID-сертификатов или негативных тестов на COVID не является обязательным условием для посещения городских учреждений, пока Киев остается в "желтой" зоне. В то же время город готовится к введению "красной" зоны.

Автор: Лариса Бекета