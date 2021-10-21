Нарушителей карантинных ограничений выявили на шести направлениях.

Новые правила перевозки пассажиров начали действовать с 21 октября. На поезда "Укрзализныци" с начала суток не пустили 18 пассажиров из-за отсутствия необходимых документов.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram-канале.

"За первую половину суток 21 октября сотрудники УЗ не допустили к поездке 18 пассажиров из-за отсутствия надлежащих документов (или сертификата о вакцинации, или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины, или отрицательного теста)", - говорится в сообщении.

По данным компании, нарушителей карантинных ограничений выявили на поездах, следующих по маршрутам:

№ 18 Ужгород – Харьков - пять пассажиров;

№ 81 Ужгород - Харьков - один пассажир;

№ 252 Николаев - Харьков – три пассажира;

№ 150 Ворохта - Полтава – два пассажира;

№ 45 Лисичанск - Ужгород - один пассажир;

№ 724 Киев - Харьков - шесть пассажиров.

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"УЗ призывает пассажиров соблюдать новые правила проезда в транспорте, которые утвердил КМУ и не создавать неудобств себе и проводникам", - подытожили в компании.

Новые правила проезда в Украине

11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем карантина будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

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В Украине за сутки выявили 22 415 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1771 ребенок и 345 медработников.

Также за сутки были госпитализированы 4892 человека; зафиксировано 546 летальных случаев; выздоровели 8036 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине установлен очередной рекорд вакцинации – вчера прививки против COVID-19 получили более 250 тыс. человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 млн 373 тыс. 550 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 6 млн 743 тыс. 615.

Автор: Анастасия Горбачева