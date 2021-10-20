С завтрашнего дня межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из документов, утвержденных правительством.

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что новые правила пассажирских перевозок, которые начнут действовать с 21 октября, будут касаться только поездок между регионами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе заседания правительства.

"С завтрашнего дня (21 октября) начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры имеют COVID-сертификат или действительный отрицательный тест. Мы говорим и о железнодорожном, и об авиационном, и об автобусном транспорте", - напомнил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области новые правила пока не касаются.

Новые правила проезда в Украине

Читайте такжеЮрист объяснил, законно ли высаживать из транспорта невакцинированного пассажира11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

- международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала "Дія";

- отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Вакцинация от коронавируса в Украине

По состоянию на 19 октября от COVID-19 привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок.

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Автор: Леся Лещенко