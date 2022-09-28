Проектом предусматривается строительство в течение двух лет 120 автомобильных электрических зарядных станций.

Компания "Энергоатом" создаст национальную сеть электрических зарядных станций.

Об этом НАЭК "Энергоатом" сообщает в Telegram.

"Вчера, 27 сентября 2022 года, Кабинет министров Украины принял распоряжение "О создании ГП НАЭК "Энергоатом" сети скоростных автомобильных электрозарядных станций". Согласно документу, "Энергоатом" определен заказчиком работ по созданию такой сети", - говорится в сообщении.

Видео дня

Проектом создания национальной сети предусматривается строительство в течение двух лет 120 автомобильных электрических зарядных станций: 40 – большой мощности (160+ КВт) и 80 – средней (60+ КВт) в областных центрах и на основных автомагистралях страны.

Национальная сеть станций:

В июне НАЭК "Энергоатом" и АБ "Укргазбанк" подписали Меморандум о партнерстве и взаимодействии, договорившись начать совместную реализацию проекта по созданию национальной сети электрических зарядных станций с использованием финансовых возможностей "Укргазбанка" и производственно-технического потенциала "Энергоатома" как крупнейшего производителя электроэнергии в стране.

Правительство планирует разработать комплексную программу стимулирования граждан для перехода на электротранспорт. Программой будут предусмотрены законодательные изменения и финансовые инструменты, а также строительство сети электрозаправочных станций. Программа полностью будет соответствовать стандартам Европейского Союза по переходу на электротранспорт.

Вместе с тем в Украине уже отменены все налоги на ввоз электромобилей.

По состоянию на 1 декабря 2021 года в Украине было зарегистрировано более 32,6 тыс. электрокаров.

В сентябре в ассоциации "Укравтопром" сообщили, что за 8 месяцев 2022 года в Украине было реализовано 24,4 тыс. новых легковых автомобилей, большинство из них (57%) оснащены бензиновыми двигателями. В то же время увеличился процент гибридных авто с 10% до 14%, а электромобилей с 1% до 4%.

Вас также могут заинтересовать новости: