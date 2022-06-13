Голосования в Раде по законопроекту №7418 на этой неделе не будет.

На этой неделе Верховная Рада не будет голосовать за отмену импортных льгот на товары и авто. Но возьмется за законопроект все же в июне.

Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Голосования в Раде по законопроекту №7418 на этой неделе не будет. Но будет в июне", - написал нардеп.

Напомним, в конце мая в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный законопроект №7418 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению", который содержит отмену льготы на ввоз автомобилей из-за рубежа в Украину.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Верховная Рада приняла ряд законов, которые предоставили налоговые льготы гражданам и бизнесу, в частности, по ввозу импортных авто в страну.

Вас также могут заинтересовать новости: