Автовладельцы могут заказать индивидуальный номерной знак онлайн и затем получить его двумя способами.

С 23 марта в "Электронном кабинете водителя" вновь стала доступной услуга заказа индивидуальных номерных знаков.

Как сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД, автовладельцы могут заказать индивидуальный номерной знак онлайн и затем получить его двумя способами: самовывоз, с доставкой на отделение "Новой почты".

Стоимость услуги изготовления индивидуальных номерных знаков: 300 грн - три символа (минимальный заказ); 90 грн - каждый следующий (до восьми символов); 466,44 грн - стоимость спецпродукции (номерных знаков для автомобиля); 266,58 грн - стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).

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Также стоимость логистических расходов через доставку на отделение "Новой почты" составляет 500 грн.

Отмечается, что продолжительность изготовления комплекта индивидуальных номерных знаков заводом производителем составляет до 30 дней со дня отправки макета на производство.

"Поэтому получение индивидуальных номерных знаков автовладельцем может быть ориентировочно через более месяца", - говорится в сообщении.

Индивидуальный номерной знак - это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись на таком знаке является уникальной и не может повторяться.

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