В приложении подтянутся все штрафы за период, пока сервис был недоступен.

В приложении "Дия" вернули оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, выписанных с помощью камер автоматической видеофиксации нарушений.

"Штрафы автофиксации возвращаются в приложение "Дия". Какое-то время сервис не работал, потому что оплату штрафов переводили на новые реквизиты. Это было нужно, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше. Доработка успешно завершена", - сообщает пресс-служба "Дии" в Telegram.

Отмечается, что в "Дию" подтянутся все штрафы за период, пока сервис был недоступен.

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Ранее в приложении "Дия" водитель получал push-уведомления, только что камеры фиксировали автонарушение на дороге. Нарушитель мог оплатить штраф в несколько кликов. Со временем такая опция стала недоступной.

Начиная со 2 февраля, киевляне могут сразу получить QR-код, чтобы забрать эвакуированное авто, благодаря интеграции приложений "Киев цифровой" и "Дия".

С 6 марта в приложении "Дия " можно получить электронные судебные решения. Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный аналог.

Также с 8 марта на портале "Дия" можно проверить статус документов строительной сферы в разделе "Мое строительство".

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