Потребность в повышении уровня безопасности перевозки опасных грузов требует новых подходов регулирования в этой сфере.

В Верховную Раду Украины передали на повторное чтение Проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения их в соответствие с законодательством Европейского Союза в сфере перевозки опасных грузов".

Соответствующий законопроект размещен на сайте Верховной Рады.

Он был разработан для выполнения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и рядом других документов.

"Сегодня перевозка опасных грузов автомобильным, железнодорожным и речным транспортом несет значительный риск аварийных случаев и причинения вреда окружающей среде. Поэтому Украине необходимо принять эффективные меры для безопасности перевозки таких грузов. Этот законопроект относится к приоритетным сферам адаптации законодательства в рамках имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. И уже получил положительное заключение Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС", - отметил один из авторов законопроекта Юрий Корявченков, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва, Глава подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства.

Депутат считает, что сейчас законодательство Украины лишь частично учитывает положения Директивы 2008/68/ЕС. Однако потребность в повышении уровня безопасности перевозки опасных грузов требует новых подходов регулирования в этой сфере.

Директива 2008/68/ЕС включает три приложения, касающиеся ADR, RID и ADN.

1. "ADR" означает европейское соглашение о международных дорожных перевозках опасных грузов, заключенное в Женеве 30 сентября 1957 года, с внесенными изменениями;

2. "RID" - правила международных перевозок опасных грузов по железной дороге, указанные в приложении С к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (COTIF), заключенном 3 июня 1999 года в Вильнюсе, с внесенными изменениями;

3. "ADN" - Европейское Соглашение о международных перевозках опасных грузов внутренними водными путями, заключенное в Женеве 26 мая 2000 года, с внесенными изменениями.

Автор: Иван Бойко