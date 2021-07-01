Составы опаздывают более чем на 3 часа

Укрзализныця предупредила украинцев о задержке поездов. Причиной тому стали сложные погодные условия.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов", - говорится в сообщении

Некоторые поезда задерживаются более чем на 3 часа.

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Задерживаются поезда, следующие по направлениям:

№5 Ужгород - Херсон - задержка 3 часа 34 минуты;

№81 Ужгород - Киев - задержка 3 часа 32 минуты;

№50 Трускавец - Киев – задержка 3 часа 6 минут;

№25 Рахов - Одесса - задержка 1 час 50 минут;

№70 Львов - Мариуполь – задержка 1 час 33 минуты;

№1 Ивано-Франковск - Константиновка - задержка 1 час 24 минуты;

№11 Львов – Одесса - задержка 1 час 22 минуты;

№18 Ужгород - Харьков - задержка 1 час 14 минут.

Напомним, что на 1 июля в Украине объявлено штормовое предупреждение - I уровень опасности, желтый. В стране, кроме востока и юго-востока, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди.

Как ранее сообщал УНИАН, Укрзализныця попала в новый скандал. На рельсовом автобусе, который ездит по маршруту Смела - Черкассы, кондукторы недобросовестно выполняют свою работу, открыто предлагая ехать за меньшую сумму, однако без билета.

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Автор: Павел Степанец