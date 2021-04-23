Сеть станций «Авантаж 7» повысила цены на бензин на 50 копеек за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 16 по 23 апреля увеличили цены на бензин и дизельное топливо на 10-80 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.ua.

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Так, например, сеть станций «Авантаж 7» повысила цены на бензин на 50 копеек за литр, ДТ — на 33 копейки за литр: бензин марки А-95 подорожал до 27,45 грн, А-92 — до 26,45 грн, ДТ — до 25,35 грн.

На станциях KLO на 20 копеек за литр подорожало только дизельное топливо - до 29,19 грн.

В сетях BVS и «Катрал» на 10 копеек за литр подорожали все виды бензинов.

Сеть «БРСМ-Нафта» повысила цены на бензины на 28 копеек за литр, на ДТ — на 33 копейки за литр. Так, цена на А-95 увеличилась до 27,34 грн, А-92 — до 26,34 грн, ДТ — до 25,88 грн. Mango откорректировала цены на бензины в среднем на 10 копеек за литр.

Сеть станций UPG повысила цены на бензин на 30 копеек за литр: бензин марки А-95 подорожал до 28,20 грн, А-92 — до 27,20 грн. На станциях Chipo топливо подорожало на 26-38 копеек за литр.

Такие сети, как SUNOIL и Prime, повысили цены на топливо на 13-80 копеек за литр.

Что этому предшествовало

Ранее Антимонопольный комитет Украины предостерег операторов рынка бензина и дизельного топлива от необоснованного повышения цен, учитывая нестабильную ситуацию с импортом светлых нефтепродуктов из Беларуси и РФ.

По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Украине были созданы региональные спецкомиссии, которые будут бороться с фальсификатом бензина, дизеля и сжиженного газа на АЗС.

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Автор: Игорь Орел