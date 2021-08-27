В будущем все операции по загрузке и разгрузке судна планируется также доверить автономным технологиям.

В Норвегии до конца 2021 года собираются отправить в первый рейс автономное электрическое грузовое судно Yara Birkeland.

Как сообщает CNN, на борту не будет экипажа, а за передвижением будут следить три береговых центра управления.

Планируется, что Yara Birkeland совершит свое первое путешествие между двумя норвежскими городами - доставит груз из города Херёйя в Бревик в этом году.

Судно разрабатывала норвежская компания Yara International - один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений. При его создании компания руководствовалась идеей сокращения вредных выбросов во время перемещения грузов. По данным Международной морской организации, на долю судоходства в настоящее время приходится от 2,5% до 3% мировых выбросов парниковых газов.

Читайте такжеЛетающее такси в Европе может начать возить пассажиров уже в 2024 годуРазработка началась в 2017 году, а первые испытания планировали провести в 2020-м. Однако пандемия COVID-19 в сочетании с логистическими проблемами задержали запуск.

Отмечается, что Yara Birkeland способно перевозить 103 контейнера и развивать максимальную скорость в 13 узлов. Контейнеровоз будет использовать аккумулятор емкостью 7 МВтч, что "примерно в тысячу раз больше, чем у одного электромобиля", по словам Йона Слеттена, руководителя завода Yara в Порсгрунне.

Первоначально для загрузки и разгрузки судна потребуются люди, однако, как утверждает Слеттен, все операции в будущем будут выполняться с использованием автономных технологий.

Это не первое в мире автономное судно, так как в 2018 году в Финляндии уже спускали на воду автономный паром. Однако создатели называют Yara Birkeland первым полностью электрическим контейнеровозом. При этом в декабре 2019 года свой первый испытательный рейс совершило китайское автономное электрическое грузовое судно "Цзиньдоуюнь 0 Хао", обогнав Yara Birkeland в мировом первенстве.

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Автор: Катерина Комолова