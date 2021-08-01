24-летний водитель электрокара был пьян и заснул за рулем прямо во время движения.

В Норвегии автопилот Tesla Model S помог предотвратить возможную автомобильную аварию на дороге.

Как пишет "Голос Америки" со ссылкой на местную полицию, 24-летний водитель электрокара был пьян и уснул за рулем прямо во время движения.

Но система автоматического управления авто обнаружила, что водитель прекратил реагировать, после чего позволила машине оставаться в пределах полосы, а затем затормозила и включила аварийные сигналы.

Инцидент сняли на видео случайные свидетели.

— Austin Tesla Club (@AustinTeslaClub) July 31, 2021

Норвежская полиция сообщила, что никто не пострадал, а у водителя зафиксировали признаки опьянения и временно отобрали удостоверение на право управления.

Как отмечает сайт Teslarati, 8% аварий на дорогах Норвегии происходят с участием пьяных водителей, а в США в таких ДТП ежегодно гибнут около 10 тыс. человек.

Читайте такжеДва человека погибли в аварии с Tesla: за рулем машины никого не былоПо данным Tesla, использование их системы автопилота и других функций безопасности в несколько раз снижает аварийность на дорогах. В частности, в первом квартале 2021 года компания-производитель зафиксировала одну аварию на каждые 6,7 млн километров, преодоленных на дороге с использованием системы автопилота.

Несмотря на это, аварии с участием автомобилей Tesla, где использовался автопилот, все равно случаются. По данным расследований, погибшие водители часто не держались за руль и убирали ногу от педалей газа и торможения, а некоторых водителей полиция арестовывала за то, что во время движения они сидели не за рулем, а на заднем сидении.

Производитель электрокаров замечает, что функция автопилота не делает транспортное средство полностью автономным, а значит, водитель все равно должен оставаться внимательным и готовым взять контроль на себя вместо автомобиля.

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Автор: Тамара Отовская