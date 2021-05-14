Возводить новый мост будет турецкая компания, выигравшая тендер.

Испытания свай будущего моста стартовали на левом берегу Днепра в Кременчуге. Новый мост построят за три года, чтобы решить транспортные проблемы крупнейшего промышленного узла Полтавщины.

Это один из мегапроектов программы Владимира Зеленского «Большое строительство», сообщают в Укравтодоре.

«Пересечь реку Днепр в Кременчуге сегодня можно только Крюковским мостом. Он построен почти 150 лет назад – и сейчас он уже в предаварийном состоянии. Мост обеспечивает сообщение как автомобильного, так и железнодорожного транспорта: Крюковским мостом проходят дороги государственного значения М-22 Полтава - Александрия, Н-08 Борисполь - Мариуполь и железнодорожная ветка», - рассказывает глава агентства Александр Кубраков.

Ближайшие к Кременчуга автомобильные мосты, которые отвечают условиям современного движения, расположены в радиусе 500 км.

«Именно поэтому, как и Запорожские мосты, мост в Кременчуге имеет не только региональное, но и общенациональное значение. Наша задача-завершить проект за 3 года " - отметил Кубраков.

Возводить новый мост будет турецкая компания DOĞUŞ INŞAAT VE TICARET A.Ş, которая выиграла тендер на условиях design&build (будет разрабатывать проект и осуществлять само строительство). Мост будет иметь 4 полосы движения и протяженность более 3 км. Старый Крюковский мост в перспективе планируют сделать полностью железнодорожным.

Сейчас строители проводят испытания несущих свай. Их загоняют на глубину в 30 метров, чтобы проверить способность выдерживать проектные нагрузки. Вскоре такие испытания проведут на правом берегу Днепра.

Как сообщалось, в рамках программы Владимира Зеленского «большое строительство» продолжается масштабное обновление мостов и искусственных сооружений. За первый год построили и восстановили 158 таких объектов. Координатор программы "большое строительство", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко накануне показал как происходит возведение вантового и балочного мостов в Запорожье.

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Автор: Виктория Гордиенко