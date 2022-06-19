Для автосообщения между левым и правым берегами столицы будут работать Дарницкий, Северный, Южный мосты, мост Метро и мост Патона.

В Киеве с 20 июня восстанавливают автомобильное движение через мосты Метро и Патона.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Киеве с утра понедельника, 20 июня, восстанавливаем автомобильное движение также по мостам Метро и Патона", - заявил Кличко.

Мэр отметил, что для автосообщения между левым и правым берегами столицы будут работать Дарницкий, Северный, Южный мосты, мост Метро и мост Патона.

Об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно.

"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также пропускать кареты скорой, авто полиции, спасателей и автомобили с гуманитарным грузом", - написал Кличко.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" усилила контроль на вход на центральном Киевском вокзале, где отныне будут проверять пассажиров и их чемоданы через металлоискатели.

Вас также могут заинтересовать новости: