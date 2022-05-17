В КГГА не видят перспектив касательно повышения тарифов на проезд в городском транспорте.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что на сегодня не видит перспектив повышения тарифов на проезд в городском транспорте.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Я всегда говорил, что любое повышение тарифа на любую услугу складывается из многих факторов, в том числе и из доходов тех, кто пользуется той или иной услугой. На сегодня я не вижу перспектив пересмотра тарифов. Я понимаю, что сегодня городской транспорт является основным для передвижения по городу, и пока мы можем это делать, мы будем дотировать из городского бюджета городской транспорт, чтобы не повышать тарифы", - сказал Поворозник.

Он подчеркнул, что пока наблюдаются очереди за горючим, горожане должны быть максимально обеспечены общественным транспортом. По словам Поворозника, в первую очередь восстанавливались маршруты городского электротранспорта, который не использует топливо.

"Что касается непосредственно топлива, мы также опираемся на прогнозы Министерства экономики и Кабинета министров и видим по динамике, что к концу месяца эта проблема должна исчезнуть сама по себе. Рынок среагировал и реагирует на дефицит горючего. Вопрос в том, что у нас не упала покупательная способность людей, люди покупают топливо, его просто нужно доставить на АЗС", - сказал первый заместитель председателя КГГА.

Общественный транспорт в столице:

В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ остановили работу общественного транспорта, а станции метро стали укрытиями.

Когда ситуация в столице улучшилась, работа транспорта начала восстанавливаться, но проезд был бесплатным, кроме маршруток.

4 апреля метрополитен возобновил сообщение через Южный мост.

5 апреля открыли сразу две пересадки между линиями.

8 апреля в столичном метро восстановили движение по красной линии.

9 апреля возобновили работу еще одной станции метро. Параллельно с этим в Киеве постепенно восстанавливали работу наземного транспорта.

С 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте. Цена осталась на уровне 8 грн за разовую поездку. Оплатить проезд пассажиры могут транспортными картами, через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".

Вас также могут заинтересовать новости:

Топливо для ВСУ в приоритете: киевлян призвали не пользоваться авто без необходимости

"Укрзализныця" возобновила курсирование скоростного "Интерсити+" Киев-Днепр

На дороги Украины возвращаются камеры фиксации нарушений: названа дата