Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что на сегодня не видит перспектив повышения тарифов на проезд в городском транспорте.
Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.
"Я всегда говорил, что любое повышение тарифа на любую услугу складывается из многих факторов, в том числе и из доходов тех, кто пользуется той или иной услугой. На сегодня я не вижу перспектив пересмотра тарифов. Я понимаю, что сегодня городской транспорт является основным для передвижения по городу, и пока мы можем это делать, мы будем дотировать из городского бюджета городской транспорт, чтобы не повышать тарифы", - сказал Поворозник.
Он подчеркнул, что пока наблюдаются очереди за горючим, горожане должны быть максимально обеспечены общественным транспортом. По словам Поворозника, в первую очередь восстанавливались маршруты городского электротранспорта, который не использует топливо.
"Что касается непосредственно топлива, мы также опираемся на прогнозы Министерства экономики и Кабинета министров и видим по динамике, что к концу месяца эта проблема должна исчезнуть сама по себе. Рынок среагировал и реагирует на дефицит горючего. Вопрос в том, что у нас не упала покупательная способность людей, люди покупают топливо, его просто нужно доставить на АЗС", - сказал первый заместитель председателя КГГА.
Общественный транспорт в столице:
В Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ остановили работу общественного транспорта, а станции метро стали укрытиями.
Когда ситуация в столице улучшилась, работа транспорта начала восстанавливаться, но проезд был бесплатным, кроме маршруток.
4 апреля метрополитен возобновил сообщение через Южный мост.
5 апреля открыли сразу две пересадки между линиями.
8 апреля в столичном метро восстановили движение по красной линии.
9 апреля возобновили работу еще одной станции метро. Параллельно с этим в Киеве постепенно восстанавливали работу наземного транспорта.
С 16 мая в Киеве возобновлена оплата за проезд в метро и наземном коммунальном транспорте. Цена осталась на уровне 8 грн за разовую поездку. Оплатить проезд пассажиры могут транспортными картами, через платежные приложения и мобильное приложение "Киев цифровой".
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