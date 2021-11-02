Мероприятие объединило ключевых игроков дорожно-строительного рынка Украины и стало коммуникационной площадкой между представителями органов государственной власти и бизнеса.

По инициативе Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) во вторник, 2 ноября, прошел Международный конгресс "Дороги будущего", цель которого - пересмотреть законодательные и нормативные документы отрасли, которые нуждаются в модернизации; предложить конкретные изменения в нормативных и законодательных документов, которые улучшат работу дорожной отрасли и помогут реализовать программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как передает корреспондент УНИАН, участие в Конгрессе приняли министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель министра финансов Украины Александр Кава, советник премьер-министра Тарас Сиротинский, председатель Госинспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос, заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам регионального развития Елена Шуляк и другие ключевые игроки дорожного рынка Украины.

Потребность в таком диалоге именно сейчас является очень актуальной. Уже около двух лет в стране реализуется программа Президента "Большая стройка", выделен бюджет на ремонт и строительство дорог, но есть еще нормативные акты, которые замедляют процесс, а потому требуют пересмотра и модернизации. Поэтому на мероприятии говорили и об успехах, и о проблемах отрасли.

"В 2020-2021 годах отремонтировано 13 тыс. км дорог и 520 мостов. До 2024 года в Украине будет восстановлено 1400 мостов, отремонтировано 24 000 км дорог и построены новые автодороги, в частности М-05 Киев-Одесса, Н-08 Борисполь - Переяслав, концессионная дорога Краковец - Львов - Броды - Ровно и другие", - сказал Александр Кубраков. Строительство дорог сегодня - это мощная конкурентоспособная отрасль, которая двигает экономику страны вперед", - сказал Александр Кубраков.

Программа мероприятия была разделена на три тематические дискуссионные панели и предусматривала время на вопросы и ответы. Поэтому каждый участник мог озвучить актуальные вопросы и услышать ответы, как они будут решаться в ближайшее время, от представителей государственной власти и строительных организаций. Больше всего участников интересовали реформы государственных закупок, государственная регуляция в отрасли, изменения в разрешительной документации и налогообложении и др.

"По итогам Конгресса мы предложим изменения в законодательных и нормативных документов, которые улучшат работу дорожной отрасли и помогут реализовать программу восстановления и строительства новых дорог в Украине", - отметил президент НАДУ Николай Березовский.

Модераторами дискуссионных панелей на мероприятии были директор государственного предприятия "ГосдорНИИ" Артем Безуглый и исполнительный директор НАДУ Олег Варивода.

По словам Вариводы, почти 90% дорог Украины нуждаются в ремонте и обязательном содержании. Поэтому первоочередные задачи отрасли: во-первых, восстановить ту сетку дорог, которая есть на сегодня, и во-вторых - строить новые автодороги. Без этого развитие Украины как современного государства, развитие экономики Украины невозможно, отмечает эксперт.

"Мы имеем 170 тыс. км дорог общего пользования, из которых 120 тыс. км - дороги местного значения, почти 50 тыс. - это дороги государственного значения. В прошлом году было отремонтировано немножко больше, чем 6 тыс. км дорог. В этом году будет отремонтировано 6,5 тыс. км дорог. Мы рассчитываем, что в следующем году этот план будет увеличен, будет отремонтировано 10,5 тыс. км дорог, и это только начало", - подчеркнул исполнительный директор НАДУ.

В то же время, по его словам, государственное финансирование дорожной отрасли значительно выросло по сравнению с прошлыми десятилетиями. Это стало толчком к расширению производственных мощностей подрядных компаний, а следовательно и увеличению количества рабочих мест. С декабря 2019 года численность работников в дорожно-строительных компаниях выросла в 3 раза, а средняя заработная плата - на 50%.

Справка УНИАН. Национальная ассоциация дорожников Украины (НАДУ) является независимым общественным профессиональным объединением участников рынка строительства, ремонта, эксплуатации дорог и смежных отраслей.

Ассоциация объединяет на добровольных началах компании (или их представителей), которые непосредственно занимаются дорожным строительством и смежными отраслями, имеют соответствующую материально-техническую базу, специализированную технику, команду специалистов.

По состоянию на октябрь 2021 г. в состав НАДУ входят 71 компания дорожно-строительной отрасли. По итогам 2020 года компании НАДУ занимают более 64% дорожно-строительного рынка Украины.

Автор: Иван Бойко