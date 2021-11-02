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По инициативе Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) во вторник, 2 ноября, прошел Международный конгресс "Дороги будущего", цель которого - пересмотреть законодательные и нормативные документы отрасли, которые нуждаются в модернизации; предложить конкретные изменения в нормативных и законодательных документов, которые улучшат работу дорожной отрасли и помогут реализовать программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как передает корреспондент УНИАН, участие в Конгрессе приняли министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель министра финансов Украины Александр Кава, советник премьер-министра Тарас Сиротинский, председатель Госинспекции архитектуры и градостроительства Семен Кривонос, заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам регионального развития Елена Шуляк и другие ключевые игроки дорожного рынка Украины.

Потребность в таком диалоге именно сейчас является очень актуальной. Уже около двух лет в стране реализуется программа Президента "Большая стройка", выделен бюджет на ремонт и строительство дорог, но есть еще нормативные акты, которые замедляют процесс, а потому требуют пересмотра и модернизации. Поэтому на мероприятии говорили и об успехах, и о проблемах отрасли.

"В 2020-2021 годах отремонтировано 13 тыс. км дорог и 520 мостов.  До 2024 года в Украине будет восстановлено 1400 мостов, отремонтировано 24 000 км дорог и построены новые автодороги, в частности М-05 Киев-Одесса, Н-08 Борисполь - Переяслав, концессионная дорога Краковец - Львов - Броды - Ровно и другие", - сказал Александр Кубраков. Строительство дорог сегодня - это мощная конкурентоспособная отрасль, которая двигает экономику страны вперед", - сказал Александр Кубраков.

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Программа мероприятия была разделена на три тематические дискуссионные панели и предусматривала время на вопросы и ответы. Поэтому каждый участник мог озвучить актуальные вопросы и услышать ответы, как они будут решаться в ближайшее время, от представителей государственной власти и строительных организаций. Больше всего участников интересовали реформы государственных закупок, государственная регуляция в отрасли, изменения в разрешительной документации и налогообложении и др.

"По итогам Конгресса мы предложим изменения в законодательных и нормативных документов, которые улучшат работу дорожной отрасли и помогут реализовать программу восстановления и строительства новых дорог в Украине", - отметил президент НАДУ Николай Березовский.

Модераторами дискуссионных панелей на мероприятии были директор государственного предприятия "ГосдорНИИ" Артем Безуглый и исполнительный директор НАДУ Олег Варивода.

По словам Вариводы, почти 90% дорог Украины нуждаются в ремонте и обязательном содержании. Поэтому первоочередные задачи отрасли: во-первых, восстановить ту сетку дорог, которая есть на сегодня, и во-вторых - строить новые автодороги. Без этого развитие Украины как современного государства, развитие экономики Украины невозможно, отмечает эксперт.

фото УНИАН

"Мы имеем 170 тыс. км дорог общего пользования, из которых 120 тыс. км - дороги местного значения, почти 50 тыс. - это дороги государственного значения. В прошлом году было отремонтировано немножко больше, чем 6 тыс. км дорог. В этом году будет отремонтировано 6,5 тыс. км дорог. Мы рассчитываем, что в следующем году этот план будет увеличен, будет отремонтировано 10,5 тыс. км дорог, и это только начало", - подчеркнул исполнительный директор НАДУ.

В то же время, по его словам, государственное финансирование дорожной отрасли значительно выросло по сравнению с прошлыми десятилетиями. Это стало толчком к расширению производственных мощностей подрядных компаний, а следовательно и увеличению количества рабочих мест. С декабря 2019 года численность работников в дорожно-строительных компаниях выросла в 3 раза, а средняя заработная плата - на 50%.

Справка УНИАН. Национальная ассоциация дорожников Украины (НАДУ) является независимым общественным профессиональным объединением участников рынка строительства, ремонта, эксплуатации дорог и смежных отраслей.

Ассоциация объединяет на добровольных началах компании (или их представителей), которые непосредственно занимаются дорожным строительством и смежными отраслями, имеют соответствующую материально-техническую базу, специализированную технику, команду специалистов.

По состоянию на октябрь 2021 г. в состав НАДУ входят 71 компания дорожно-строительной отрасли. По итогам 2020 года компании НАДУ занимают более 64% дорожно-строительного рынка Украины.

Автор: Иван Бойко