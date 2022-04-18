Переименовать так же предлагают и саму площадь.

Жители Киева предложили переименовать станцию столичного метро "Площадь Льва Толстого". Предлагается новое название - "Площадь Героев Украины".

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета в Facebook.

При этом предлагается переименовать и саму площадь, под которой расположена станция метро. Предложение направлено на увековечение памяти героев, которые жертвуют своей жизнью в борьбе с российскими оккупантами.

Депутат Киевского горсовета Олеся Пинзенык направила официальное обращение столичному мэру Виталию Кличко.

"На протяжении веков многие поколения украинцев положили свою жизнь на алтарь украинской государственности. И сейчас во время очередного украинского возрождения, когда Украина противостоит военной агрессии России, каждый день мы видим новых и новых украинских героев, жертвующих своей жизнью ради освобождения Украины от военного вторжения российской федерации и становления ее как современного европейского государства. Поэтому увековечение памяти патриотов, Героев Украины является определяющим для современной украинской истории", - отметила политик.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине после полномасштабного вторжения РФ началась волна "дерусификации" городских объектов, чтобы уменьшить информационное и культурное влияния московских нарративов, создание предпосылок для предотвращения агитационно-пропагандистской деятельности и деколонизации топонимики.

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