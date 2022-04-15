Сквер расположен в Голосеевском районе города, на улице Якубовского — на Теремках.

Киевский горсовет на заседании, в котором участвовали 93 депутата, принял решение о переименовании бывшего сквера родственных городов в честь дружбы Киева и Москвы в сквер Героев Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Сквер расположен в Голосеевском районе города, на улице Якубовского — на Теремках. Несколько лет назад его отремонтировали.

"Памятный знак так называемой дружбе, который стоял в сквере, был демонтирован в прошлом году. Теперь зеленая зона получила новое название. И это важно!", - прокомментировал Кличко.

Также депутаты Киевсовета поддержали упрощение процедуры принятия управленческих решений в условиях военного положения. Это в первую очередь касается упрощения процедуры при вручении отличий и наград украинским героям и волонтерам. А также процедуры наименований объектов города.

Киевсовет принял решения о ряде переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры.

"Но в Киеве еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Их переименование актуально. Поэтому мы отработаем новые названия, которые будут носить улицы, проспекты, станции метро и другие объекты", — отметил Кличко.

По его словам, на эти процедуры Киевсовет выделил время до 9 мая, после чего будет приниматься решение на заседании.

Вас также могут заинтересовать новости: