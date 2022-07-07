С помощью нового сервиса можно, в частности, находить нужные остановки и маршруты; мониторить движение транспорта на карте; просматривать время прибытия транспорта на остановку; узнавать о пересадке на другой транспорт на остановках.

В новой версии приложения "Киев цифровой" появился сервис движения городского транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на руководителя цифровой трансформации Киева и заместителя председателя КГГА Петра Оленича.

"Теперь вы можете отследить точное время прибытия транспорта, сохранять маршруты и узнавать о пересадке. Сервис работает в бета-версии, ждем ваши отзывы и продолжаем совершенствоваться", – написал Оленич.

Как сообщили в КГГА, в "Киев Цифровой" пользователи могут найти около 3000 остановок и свыше 100 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. В перечне сервисов нужно выбрать "Движение транспорта" и воспользоваться картой остановок или поиском.

С помощью нового сервиса можно, в частности, находить нужные остановки и маршруты; мониторить движение транспорта на карте; просматривать время прибытия транспорта на остановку; узнавать о пересадке на другой транспорт на остановках и тому подобное.

Напомним, Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕС.

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