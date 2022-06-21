Предпринимателям, имеющим разрешительные документы, предложат другие доступные места для деятельности.

В столице демонтируют МАФы, препятствующие доступу к станциям метрополитена как укрытиям.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

"МАФы возле станций метро, которые препятствуют доступу населения к укрытиям, демонтируют и перенесут в другие локации", - сказано в сообщении.

В КГГА отметили, что соответствующее решение принял Совет обороны города.

"Предпринимателям, имеющим разрешительные документы, предложат другие доступные места для деятельности. Собственников проинформируют о необходимости переноса временных сооружений и причинах такого решения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в трехдневный срок собственники должны самостоятельно демонтировать и перенести торговые точки.

"Город надеется на понимание со стороны предпринимателей, ведь в условиях военного положения приоритетом является безопасность людей. Станциями метро как укрытиями пользуется около 1500 человек", - добавили в КГГА.

Напомним, что ВРУ вернула пошлины и НДС на импортные автомобили.

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