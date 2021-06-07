Кличко анонсировал ремонт около 60 киевских улиц уже в этом году, на них всех должны быть велодорожки.

Киевский городской председатель Виталий Кличко анонсировал ремонт около 60 улиц столицы уже в этом году, на них всех должны быть велодорожки.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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Кличко отметил, что на каждой улице предусмотрены современные дорожки для пешеходов, а также дорожки для велосипедистов.

"Каждую дорогу, которую мы сейчас делаем, каждую улицу (я дал задание департаменту транспорта) - мы не вводим без современных дорожек для пешеходов, без дорожек для велосипедистов, без современного освещения и видеонаблюдения. Около 60 улиц в этом году мы отремонтируем. И каждая просчитана, чтобы велодорожки также были", - рассказал мэр.

Ремонт столичных улиц

5 июня 2021 года, обращаясь к участникам велопарада, Кличко отметил, что столичная власть продолжает работать над развитием велоинфраструктуры.

Он пообещал, что в этом году в столице будет обустроено еще более 100 километров велодорожек.

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Автор: Таня Поляковская