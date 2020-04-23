В КГГА рассказали, что происходит в киевском метрополитене во время карантина

Сейчас все работы, которые проводились исключительно ночью в короткое «технологическое окно», выполняются в дневные смены.

В условиях карантинных мер и временного прекращения перевозки пассажиров специалисты метрополитена проводят необходимые работы по содержанию инфраструктуры предприятия в надлежащем состоянии.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев во время инспекции ремонтных работ на станции метро «Дворец спорта».

«Ремонтные бригады КП «Киевский метрополитен» работают в усиленном режиме. Сейчас все работы, которые проводились исключительно ночью в короткое «технологическое окно», выполняются в дневные смены. На станциях метрополитена проводится замена путевого полотна, рельсов, электрооборудования. Выполняются работы по техническому переоснащению сети освещения, пожаротушения, вентиляционного и насосного оборудования и тому подобное. На станциях «Майдан Незалежности» и «Золотые ворота» продолжаются капитальные поочередные ремонты всех эскалаторов, в депо метрополитена проводится техническое обслуживание, ремонты и обкатка подвижного состава», - рассказал Густелев.

По его словам, в ближайшие дни на трех станциях метрополитена - «Арсенальная», «Сырец» и «Лукьяновская» - начнутся работы по капитальному ремонту в рамках реализации программы доступности.