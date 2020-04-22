Строительство столичного метро на Виноградарь идет по графику - Кличко

Длина участка метро между двумя новыми станциями составит 3,7 километра, по нему будут перевозить около 90 тысяч пассажиров в сутки.

Строительство метро на Виноградарь не остановилось и идет по графику.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопрос журналистов о якобы приостановке строительства метро на Виноградарь.

"Это уже не впервые вокруг строительства метро на Виноградарь выдают подобную "информацию", на эту тему имеется множество спекуляций. Хочу вас заверить, что работы там продолжаются... по графику. Специалисты уже почти закончили собирать огромный проходческий комплекс. Согласно проекту, проходческий щит начнет работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует почти через 1,3 километра возле станции "Сырец", - сказал мэр столицы.

Он отметил, что, по словам специалистов, на эти работы им понадобится около 6 месяцев.

"Сегодня работы по строительству новых станций и перегонов метро на Виноградарь продолжаются на всех площадках. Представители "Киевметростроя" отмечают, что компания получает финансирование от города в полном объеме и делает все, чтобы в декабре 2021 года две новых станции метро на Виноградарь были открыты", - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что длина участка метро между двумя новыми станциями составит 3,7 километра, по нему будут перевозить около 90 тысяч пассажиров в сутки.

"Я собираюсь еще раз посетить строительство в ближайшие дни - с проверкой", - отметил городской голова.