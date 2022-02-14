В территориальных водах Украины специалистам удалось найти новые глубоководные пути.

В Черном море по дополнительному коридору прошло первое судно, несмотря на блокаду со стороны Российской Федерации.

Об этом сообщил совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер в Facebook.

"Прямо сейчас из зернового терминала Neptune в Южном (в морском порту "Пивденный" - УНИАН) обходным маршрутом прошел балкер MV Melia. Это первое судно класса Panamax, которое успешно прошло по дополнительному коридору", - написал Ставницер.

Он отмечает, что в территориальных водах Украины специалистам удалось найти новые глубоководные пути.

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Блокирование Россией Черного и Азовского морей

Как сообщал УНИАН, 12 февраля свыше 30 российских кораблей начали в Черном море учения со стрельбами. В Минобороны РФ утверждают, что целью учений является "оборона морского побережья Крымского полуострова".

13 февраля Мининфраструктуры сообщило, что Украина ищет морские коридоры для безопасного плавания судов в связи с незаконным блокированием черноморских портов.

Сегодня, 14 февраля, совладелец группы терминалов TIS и буксирной компании P&O Maritime Ukraine Андрей Ставницер предположил, что много запланированных судозаходов в порты Украины на этой неделе будет либо отложено, либо отменено из-за действий России в Черном море.

По его словам, происходящее в акватории портов большой Одессы создает сложности для грузовладельцев, а обходной коридор, который рекомендуют как свободный от стрельб, подходит только для средних судов.