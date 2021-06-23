Все входы работают с 8:00 до 20:00.

Международный аэропорт «Борисполь» открыл все пять входов/выходов до терминала D для обслуживания возросшего количества пассажиров в сезон отпусков и летних путешествий, сообщила пресс-служба аэропорта со ссылкой на заместителя генерального директора аэропорта Георгия Зубко.

Читайте такжеВ аэропорту "Киев" озвучили последствия прекращения авиасообщения с Беларусью«Лето в разгаре. А это значит, что в аэропорту начался горячий сезон отпусков и путешествий. Ежедневно аэропорт обслуживает около 260 рейсов, а среднесуточный пассажиропоток превышает 37 тыс. пассажиров. В то же время «Укравтодор» начинает ремонт дороги в Борисполь, что тоже повлияет на время, которое надо потратить пассажирам, чтобы вовремя доехать. Поэтому мы решили открыть в течение дня дополнительные пункты контроля на авиационную безопасность до терминала D», - цитирует пресс-служба его слова.

Отмечается, что все входы работают с 8:00 до 20:00 - по два пункта контроля на первом и третьем этажах, а также проход с многоуровневого паркинга.

Пресс-служба также напомнила, что в связи с карантинными ограничениями в терминал аэропорта «Борисполь» могут попасть только пассажиры с посадочным талоном.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

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Автор: Павел Степанец