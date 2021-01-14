Рейсы осуществляются согласно расписанию.

Международный аэропорт «Борисполь» не ограничивает свою работу из-за снегопада и продолжает работать в штатном режиме, сообщила корреспонденту УНИАН пресс-служба аэропорта.

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«Аэропорт работает в штатном режиме. Сейчас рейсы осуществляются согласно расписанию», - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что аэродромная служба аэропорта обеспечивает необходимый коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перронах.

Осложнения погоды в Украине

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают об осложнениях погодных условий на территории Украины в ближайшие дни, в частности, о похолодании, снегопадах и гололедице.

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Автор: Павел Степанец