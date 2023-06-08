Около 45 пассажиров получили травмы. По предварительной информации возгорание произошло из-за обрыва контактного провода.

В австрийских Альпах в тоннеле вблизи города Инсбрук загорелся поезд с пассажирами. Поезд ÖBB выехал из Вены в среду, 7 июня, вечером и должен был прибыть в Амстердам в четверг, 8 июня, утром.

Как сообщает Kronen Zeitung, по предварительной информации возгорание произошло из-за обрыва контактного провода. Поезд, перевозивший пассажиров, также перевозил автомобили, которые и загорелись из-за поврежденного кабеля.

Около 200 человек были эвакуированы, 45 пассажиров получили травмы. "Пожар был ликвидирован в 22:19, а эвакуация завершилась в 23:40 по местному времени", – сказал представитель оператора австрийской железной дороги ÖBB.

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ÖBB организовал автобусы для дальнейшей транспортировки, хотя в среду вечером путешествие в Гамбург или Амстердам не могло быть продолжено. Всех, кто не нуждался в медицинской помощи, сначала доставили автобусом в Инсбрук.

Для всех были организованы места для ночлега, сообщили представители земли Тироль. Однако в социальных сетях появилась критика, что информация об аварии не была передана вовремя.

Маршрут в тоннеле был закрыт до завершения работ, а поезда – перенаправлены.

Пожары в поездах

В феврале 2023 года в США разбился и загорелся поезд с химикатами. Перевернулись и загорелись около 10 вагонов, загруженных опасными веществами.

В октябре 2019 года в Пакистане из-за взрыва газового баллона загорелся поезд. Погибли 73 человека.

В декабре 2021 года во Львове загорелся поезд "Киев-Ужгород". Причиной пожара стала электрощитовая в купе проводников одного из вагонов.

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