В Одессе сильный ветер и идет снег.

В международном аэропорту"Одесса" из-за непогоды отменено несколько рейсов.

Как сообщили в аэропорту, по состоянию на 16:40, не прибыли три самолета.

В частности, не смог приземлиться самолет компании Pegasus Airlines, следовавший из Стамбула (Турция). Его прибытие ожидалось в 11:05, но борт перенаправлен в другой аэропорт.

Также перенаправлен самолет из Вены (Австрия) компании Austrian Airlines, посадка которого планировалась в 15:10, и еще один борт Pegasus Airlines, прибытие которого планировалось в 14:00.

Другие самолеты пока следуют по расписанию.

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В аэропорту утверждают, что готовы к приему воздушных судов, а решение о перенаправлении конкретных бортов принималось командирами экипажей.

В Одессе ухудшились погодные условия: порывы северо-восточного ветра, 15-20 м/с, налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица, видимость во время осадков - 100-500 м.

Коммунальные службы города переведены на круглосуточный режим работы.

Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря в Украине будет много снега: осадки ожидаются практически по всей стране.