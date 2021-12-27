Осадки ожидаются на юго-западе, в некоторых центральных областях, а также на юге страны.

Сегодня морозы в Украине станут еще крепче. По всей стране "минус" будет и ночью, и днем. Теплее всего будет в Крыму, где воздух прогреется до +8°. На юго-западе, в некоторых центральных областях, а также на юге страны ожидается снег.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -10°, днем -3°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -4°, днем -2°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -7°, днем -4°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -8°, днем -5°.

В Тернополе 27 декабря ночью будет -6°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью -6°, днем -3°.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем -2°, снег.

В Виннице сегодня будет -6°...-4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Житомире в понедельник будет ночью -7°, днем -3°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -6°, днем -3°.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -9°...-4°.

В Одессе 27 декабря - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°, снег с дождем.

В Херсоне в понедельник ночью -5°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -5°, снег.

В Запорожье температура ночью -7°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -13°...-6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -11°, днем -5°.

В Днепре сегодня температура ночью будет -10°, днем -6°,облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, сплошная облачность, +7°...+8°, дождь.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью -11°, днем -7°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -11°, днем -3°.

Народные приметы на 27 декабря

27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.

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