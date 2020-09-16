Накануне старт работ по строительству взлетно-посадочной полосы и нового терминального комплекса анонсировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

С началом работ по строительству взлетно-посадочной полосы в международном аэропорте «Днепр» компания «НС Днепр», входящая в группу DCH частного инвестора Александра Ярославского, начинает строительство нового аэровокзального комплекса.

Об этом сегодня официально было заявлено на пресс-конференции.

«Произошло, действительно, историческое для области событие — началось строительство аэропорта. Он будет современным, безопасным и технологичным. Такую задачу поставил Президент Украины Владимир Зеленский.

Мы начинаем строительство взлетно-посадочной полосы — первая часть строительных работ, а наш инвестор, компания DCH, строительство нового терминала. Как мы и планировали, работы начинаются синхронно», — сообщил Александр Бондаренко, председатель Днепропетровской областной администрации. - Современный аэропорт — мечта жителей и одновременно первоочередная необходимость для региона, который жаждет стремительного развития».

Как известно, в рамках проекта государственно-частного партнерства государство строит принадлежащую ему взлетно-посадочную полосу, являющуюся частью стратегической инфраструктуры страны, а частный инвестор — группа DCH известного бизнесмена Александра Ярославского - комплекс терминалов.

«Я вижу реальную поддержку государства, благодарен, что сформирована хорошая команда для реализации этого проекта, - сказал на пресс-конференции Владимир Васильченко, генеральный директор международного аэропорта «Харьков», руководитель проектной группы строительства нового аэропорта в Днепре. — Мы будем использовать опыт Харькова, когда можно вводить в эксплуатацию отдельные готовые объекты. В этом случае появляется шанс ускорить запуск эксплуатации нового аэропорта».

Накануне старт работ по строительству взлетно-посадочной полосы и нового терминального комплекса анонсировал в своем телеграмм-канале Владислав Криклий, министр инфраструктуры. «Начинаем работы по строительству нового аэродромного комплекса в аэропорту Днепра. Сегодня заключен договор, по которому уже завтра стартуют подготовительные работы, — сообщил министр. — Объявлен тендер на отбор генподрядчика строительства аэродрома. А частный инвестор «НС Днепр» (входит в группу DCH Ярославского) начинает строить новый пассажирский и VIP-терминалы».

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Автор: УНИАН