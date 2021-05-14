Поезд будет курсировать через станции Луцк, Ривне, Кривой Рог и Херсон.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) сегодня, 14 мая, запустила новый ежедневный поезд №188П / №188Ш Ковель – Николаев.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что поезд №188П будет отправляться из Ковеля в 10:14 и будет курсировать через станции Луцк, Ривне, Кривой Рог и Херсон.

Прибытие в Николаев - в 10:13 следующего дня.

Обратно из Николаева поезд №188Ш начнет курсировать с 15 мая. Время отправления - 14:34, прибытие в Ковель - в 13:36 следующего дня.

Что этому предшествовало

«Укрзализныця» с 6 мая продлила маршрут регионального поезда №701/702 Львов - Черновцы до Луцка.

Также в мае компания сообщила, что с июня планирует начать восстановление международных пассажирских перевозок, уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией.

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Автор: Павел Степанец