Поезд будет курсировать ежедневно, билет стоит 189 гривень.

Акционерное общество "Укрзализныця" запустило "Дунайский экспресс", который следует по маршруту Измаил – Одесса.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, официальный запуск нового маршрута состоялся 20 ноября.

Поезд №7002/7001 Одесса - Измаил будет отправляться из Одессы ежедневно в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Обратно поезд будет отправляться в 01:29 и прибывать в Одессу в 06:11. Также экспресс будет делать остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.

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На маршруте будет курсировать современный дизель-поезд, построенный на Крюковском вагоностроительном заводе. Максимальная скорость этого поезда - 140 км/ч. В составе поезда 3 вагона - 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения. Поезд будет курсировать ежедневно. Стоимость билета составляет 189 грн.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря, запускает семь пар дополнительных поездов до горнолыжного курорта Буковель.

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Автор: Анна Бредихина