Первый рейс состоится 30 декабря.

Акционерная компания "Укрзализныця" запустит двухэтажный электропоезд Skoda в первый рейс по маршруту Киев-Львов.

Об этом в среду, 29 декабря, сообщила пресс-служба компании.

"30 декабря 2021 года АО "Укрзализныця" отправит в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту Киев-Львов. Поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45", - говорится в сообщении.

Поезд будет останавливаться на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь.

Вагоны двухэтажного поезда Skoda оборудованы розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальными столиками, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения, вакуумными туалетами.

Читайте также"Укрзализныця" объявила тендер на приобретение 80 новых поездовРанее, в сентябре, "Укрзализныця" публиковала фото обновленного электропоезда Skodа.

"Вот так будет выглядеть электропоезд Skoda. Вариант на фото набрал наибольшее количество голосов по результатам электронного голосования за обновленную ливрею на сайте "Укрзализныци", - отмечали в пресс-службе компании.

Укрзализныця: справка УНИАН

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

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