"Укрзализныця" опубликовала фото обновленного электропоезда Skodа.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныця" в Telegram.
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"Вот так будет выглядеть электропоезд Skoda. Вариант на фото набрал наибольшее количество голосов по результатам электронного голосования за обновленную ливрею на сайте Укрзализныци", - отметили в пресс-службе.
Поезд уже начинают красить и до конца года он выйдет на маршрут.
Поезд Stadler в Киеве:
Электрички Stadler планируют использовать в ранее анонсированном проекте City Express (в рамках программы "Большое строительство"). Предполагается, что комфортабельные поезда со стыковками к метрополитену разгрузят подъезды к столице.
Поезд Stadler FLIRT адаптирован для работы в Финляндии, Норвегии, Эстонии, Беларуси и Украине.
16 августа 2021 года для проведения испытаний в Киев прибыл электропоезд Stadler Flirt. Он состоит из пяти вагонов.
Какие направления будет обслуживать Kyiv City Express:
Kyiv City Express будет обслуживать 6 направлений вокруг Киева: Вышгородский, Богуславский (Триполье, Кагарлык, Мироновка), Нежинский (Бровары, Бобровица, Носовка), Яготинский (Борисполь, Березань), Узинский (Боярка, Вишневое, Васильков, Фастов, Белая Церковь) и Клавдиевский (Ирпень, Буча, Ворзель, Немешаево).
В дальнейших планах - реализация City Express в Днепре и Харькове.