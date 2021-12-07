Поезда будут курсировать ежедневно, начиная с 22 декабря.

Акционерное общество "Укрзализныця" назначает 2 дополнительных поезда из Львова в Перемышль (Польша).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Запуск рейсов состоится 22 декабря 2021 года.

Расписание поездов:

поезд №27/28 будет отправляться со Львова в 19:15 и прибывать в конечную станцию в 21:05. С Перемышля отправление – в 06:56, прибытие во Львов – в 10:32;

поезд №19/20 будет отправляться со Львова в 04:13 и в Перемышль будет прибывать в 6:03. С Перемышля отправление – в 21:50, прибытие во – Львов в 01:26.

Стоимость билетов на данные поезда пока не указывается.

Как отмечает пресс-служба "УЗ", пассажиры могут использовать эти рейсы для пересадки на станции Перемышль, в частности на поезда в Прагу и Берлин.

"Укрзализныця" и международное сообщение:

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами: Словакией, Венгрией, Австрией, Молдовой и Польшей.

Автор: Герасименко Валентина