Оформление групповых перевозок онлайн доступно для физических и юридических лиц.

"Укрзализныця"вводит возможность заказа групповых билетов онлайн.

Как сообщает пресс-служба компании ранее для того, чтобы оформить групповые перевозки, пассажирам нужно было дважды обращаться в кассы вокзалов - чтобы заполнить вручную заявление и предварительно зарезервировать вагон, а затем для оплаты услуги.

"С 3 декабря оформить заявку и оплатить бронирование можно удаленно на портале, получив счет и оплатив его по реквизитам. Кассу вокзала необходимо будет посетить только на финальном этапе получения билетов и оплаты их полной стоимости. В перспективе и этот этап будет переведен в удаленный формат", - говорится в сообщении.

Оформление групповых перевозок для физических и юридических лиц удаленно уже доступно.

Читайте такжеПодержанные авто продолжать дорожать: эксперты назвали сроки и масштабы роста ценКроме того, "Укрзализныця" снизила стоимость заказа групповых перевозок: с 10 декабря стоимость резервирования мест в случае бронирования билетов для группы количеством более 30 человек составит 50 гривен со взрослого пассажира и 35 гривен с лиц в возрасте до 18 лет. Ранее цена резервирование мест при групповых заказах составляла 80 гривен для взрослых пассажиров и 40 гривен для детей независимо от размера группы.

Как ранее сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда в Польшу, один начнет курсировать с 11 декабря, а второй – с 12 числа. Назначены поезда "Одесса – Перемышль" и "Львов – Перемышль".

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Автор: Екатерина Гирнык