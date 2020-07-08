«Укрзализныця» возобновила курсирование шести пригородных поездов

Пассажиров просят строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 8 июля восстановила курсирование шести пригородных поездов по маршруту Жмеринка – Гречаны.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что для обеспечения перевозки пассажиров назначено курсирование таких пригородных поездов: №6357 Жмеринка - Гречаны (отправление в 05:10, прибытие в 7:39); №6360 Гречаны - Жмеринка (отправление в 09:08, прибытие 11:44); №6359 Жмеринка - Гречаны (отправление в 17:36, прибытие в 19:58); №6358 Гречаны - Жмеринка (отправление в 20:14, прибытие в 23:02); №6321 Жмеринка - Гречаны (отправление в 8:21, прибытие в 10:46); №6322 Гречаны - Жмеринка (отправление в 17:14, прибытие в 19:49).

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В пресс-службе призвали пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

«Действуют ограничения по количеству пассажиров, а именно перевозки в пределах количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, курсирование междугородного сообщения по железной дороге прекратили после введения карантина на территории Украины из-за пандемии коронавируса.

С 23 июня 2020 года "Укрзализныця" запустила 50 электричек в нескольких направлениях.

7 июля 2020 года «Укрзализныця» возобновила курсирование 12 пригородных поездов.

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