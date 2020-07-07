«Укрзализныця» возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов

Пассажиров просят использовать средства индивидуальной защиты.

Акционерная компания «Укрзализныця» возобновила курсирование 12 пригородных поездов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В частности, назначены поезда: №7001 Борщаговка - Клавдиево; №7006 Буча - Святошино; №6670 Бородянка - Борщаговка.

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Также назначены поезда №7010 Клавдиево - Борщаговка; №6612 Клавдиево - Борщаговка; №6016 Фастов - Киев; №6814 Киев-Волынский - Яготин; №6823 Яготин - Киев-Волынский; №6931 Нежин - Киев-Волынский; №6932 Киев-Волынский - Нежин; №6506 Плавные - Запорожье-2; №6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный.

Пресс-служба призвала пассажиров соблюдать требования Министерства здравоохранения и использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщал УНИАН, курсирование междугородного сообщения по железной дороге прекратили после введения карантина на территории Украины из-за пандемии коронавируса.

С 23 июня 2020 года "Укрзализныця" запустила 50 электричек в нескольких направлениях.

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